وكالة الطاقة تخفض توقعها لنمو الطلب على النفط

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري اليوم الخميس إن اسعار النفط المرتفعة قد تحد من الانتعاش الاقتصادي الهش.

واضافت الوكالة في تقريرها "استمرار الأسعار المرتفعة في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية قد يغرس في نهاية الأمر بذرة انهيارها. وحتى ذلك الحين ذلك تواجه السوق عوامل أساسية مازال يبدو انها ستشهد ضغوطا في النصف الثاني من 2011."

وقالت الوكالة إن بيانات أولية عن شهر مارس آذار أظهرت تباطؤا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط غير أن البيانات قد تكون تأثرت بالزلزال المدمر في اليابان وعطلات عيد القيامة.

وتابعت الوكالة "مع ذلك فإن سعر جالون البنزين عند أربعة دولارات من شأنه أن يحد من السفر في موسم العطلات الأمريكي."