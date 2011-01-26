تراجع أرباح بتلكو البحرينية 18.6% في الربع/4

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دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع صافي أرباح شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) 18.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لكنه جاء متوافقا مع التوقعات حيث أثر انخفاض نصيبها في السوق إضافة إلى نفقات البدء لأنشطتها في الهند بشكل سلبي على نتائجها للعام بأكمله.

وأظهرت حسابات لرويترز أن صافي الأرباح هبط إلى 20.81 مليون دينار (55.21 مليون دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 25.56 مليون دينار في الفترة نفسها من 2009.

وبلغ متوسط توقعات المحللين للأرباح الفصلية في استطلاع لرويترز 20.51 مليون دينار.

وقالت بتلكو في بيان اليوم الأربعاء إنها سجلت أرباحا لعام 2010 بأكمله بلغت 86.8 مليون دينار بانخفاض 17.4 في المئة عن 2009.

وحذرت الشركة في يوليو تموز من أن أرباحها السنوية يمكن أن تقل عن 100 مليون دينار.

وقال الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة بتلكو في البيان إن البيئة التنافسية في مملكة البحرين نظرا لدخول مشغل ثالث لخدمات المحمول في أوائل 2010 واستمرار القواعد التنظيمية الصارمة أديا الي زيادة المنافسة في السوق بدرجة كبيرة.

وبتلكو هي إحدى شركات الاتصالات الصغيرة في منطقة الخليج وتعمل في سوق محلية تزيد قليلا عن مليون شخص حيث تواجه منافسة متزايدة من شركات كبيرة مثل زين الكويتية وشركة الاتصالات السعودية التي بدأت أنشطتها في البلاد العام الماضي.