بتروناس الماليزية تسجل تراجعا 34% في أرباحها الصافية

كوالالمبور 5 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة بتروناس النفطية الماليزية الحكومية اليوم الإثنين إن أرباحها الصافية في الربع الثالث تراجعت بنسبة 34 بالمئة وأرجعت الهبوط إلى مكسب غير متكرر تضمنته نتائج أعمالها في 2010 من ادراج وحدات تابعة لها في البورصة.

وأضافت الشركة أنه بدون هذه المكاسب الاستثنائية تكون أرباح بتروناس في الربع الثالث قد ارتفعت عن مستواها قبل عام مدعومة بارتفاع أسعار الخام وتحسن هوامش الربح.

وقالت الشركة غير المدرجة في البورصة إن أرباحها الصافية في تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2011 ارتفعت بنسبة 10.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام السابق لتسجل 55.57 مليار رنجيت (18.5 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار الخام والمبيعات وانتاج الغاز.

وارتفعت الإيرادات في الفترة نفسها 26.9 بالمئة إلى 222.79 مليار رنجيت.

وحذرت الشركة من توقعات تمثل تحديات مع توقع تراجع انتاج الخام وهبوط الاسعار بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية.

وتواجه بتروناس استنفاد احتياطياتها من النفط والغاز في ماليزيا وكثفت عمليات التنقيب في المياه العميقة.

وتوقف إنتاج الشركة من جنوب السودان والذي يبلغ نحو 135 الف برميل يوميا أي ما يعادل 18 بالمئة من إجمالي انتاج الشركة بسبب خلاف على رسوم العبور بين السودان وجنوب السودان. ويمثل انتاج الشركة من السودان ما بين 20 و30 بالمئة من انتاجها العالمي من النفط.