تراجع أرباح ريو تيتنو في النصف/2 من 2011

ملبورن 9 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة ريو تينتو العالمية للتعدين اليوم الخميس عن تراجع بنسبة ستة في المئة في أرباح النصف الثاني وعن شطب 9.3 مليار دولار من أنشطتها في قطاع الألومنيوم لكنها استرضت المستثمرين بزيادة كبيرة في التوزيعات النقدية.

وذكرت الشركة أن زيادة توزيعاتها النقدية بمقدار 34 بالمئة تعكس ثقتها في الآفاق طويلة الأجل.

وعلى غرار منافستها بي.اتش.بي بيليتون أبدت ثاني أكبر شركة لتعدين الحديد في العالم تفاؤلا حذرا حيال انخفاض طفيف للنمو الاقتصادي في الصين وحذرت من أن أسعار السلع الأولية ستظل متقلبة هذا العام.

وانخفضت الأرباح الأساسية قبل شطب بنود غير متكررة إلى 7.77 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول من 8.22 مليار قبل عام متجاوزة توقعات المحللين لأرباح النصف الثاني البالغة 7.5 مليار قبل عمليات الشطب.

وقفزت أرباح الشركة 20 بالمئة منذ بداية العام متفوقة على أداء السوق التي ارتفعت ستة بالمئة فيما يراهن المستثمرون على انتعاش النمو العالمي.