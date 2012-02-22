اكور تسجل نموا في أرباح 2011 وواثقة من استمرار التعافي في 2012

باريس 22 فبراير شباط (رويترز) - قالت اكور أكبر مجموعة للفنادق في أوروبا إنها واثقة من استمرار تعافي الطلب على الغرف الفندقية هذا العام وأوصت بتوزيعات نقدية أعلى من المتوقع بعد أن أعلنت أرباحا تفوق التوقعات في 2011.

وذكرت اكور وهي رابع أكبر مجموعة للفنادق بعد انتركونتيننتال وماريوت وستاروود أنها تعول على الأسواق الناشئة لدعم النمو وأنه بالرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي فإن أنشطتها متماسكة.

وأعلنت اكور اليوم الأربعاء أنها حققت نموا بنسبة 18.8 بالمئة في الأرباح التشغيلية في 2011 متجاوزة التوقعات بفضل ارتفاع معدلات الإشغال والتعافي التدريجي في متوسط أسعار الغرف.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 530 مليون يورو (703.02 مليون دولار) وهو الحد الأعلى لتوقعات الشركة التي تراوحت بين 510 و530 مليون يورو. وفاق هذا متوسط توقعات المحللين البالغ 524 مليونا.

وقالت المجموعة الفرنسية التي تمتلك 4200 فندق في شتى أنحاء العالم إنها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 1.15 يورو للسهم مقارنة مع 0.62 يورو لعام 2010. وفاق هذا توقعات المحللين البالغة 0.63 يورو.

وذكرت اكور انها واثقة في متابعة برنامجها لبيع الأصول في الفترة من 2011 إلى 2015 بعد أن خفضت صافي الديون إلى 226 مليون يورو في نهاية 2011.

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