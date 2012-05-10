مقدمة 1-تقلص خسائر توي الألمانية مع عودة السياح إلى شمال أفريقيا

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فرانكفورت 10 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة توي الألمانية للسياحة إن الطلب على قضاء العطلات في شمال أفريقيا يتعافى وإن لم يكن بصورة كامة مع إعلانها عن خسائر أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام قدرها 224 مليون يورو (289.7 مليون دولار).

وأكدت توي -التي تسيطر على توي ترافل أكبر شركة سياحة في أوروبا- في تقريرها عن نتائج الربع الثاني اليوم الخميس "باستثناء سوق السفر الفرنسية نلاحظ استقرارا في الطلب."

وتضررت شركات السياحة مثل توي ومنافستها توماس كوك بشدة العام الماضي مع عزوف السياح الأوروبيين عن السفر إلى وجهات في شمال أفريقيا مثل تونس ومصر في أعقاب الانتفاضتين اللتين اندلعتا هناك.

وتعود الوفود السياحية الآن بالرغم من أن الكثير لا يتوقعون أن تصل الاعداد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة حتى العام المقبل وربما يستغرق الأمر وقتا أطول في حالة مصر.

وأكدت توي على توقعات بنمو معتدل للإيرادات وتحسن طفيف في الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاهلاك واستهلاك الديون في السنة المالية حتى نهاية سبتمبر أيلول.

وتوقع محللون في مسح لرويترز أن تسجل الشركة خسائر تشغيل أساسية قدرها 245 مليون يورو.

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