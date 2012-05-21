أرباح دي.ان.أو تفوق التوقعات في الربع/1

أوسلو 21 مايو أيار (رويترز) - أعلنت دي.ان.أو ‭ ‬ النرويجية للنفط اليوم الاثنين عن أرباح فاقت التوقعات للربع الأول من العام وقالت إن تطوير حقلها المهم في كردستان العراق يمضي قدما.

وقالت دي.ان.أو إن صافي ربح الربع الأول بلغ 307 ملايين كرونة (51.24 مليون دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 115 مليون كرونة قبل عام بينما كانت التوقعات في استطلاع لآراء المحللين 233 مليون كرونة.

وقالت الشركة إنها بصدد تطوير الطاقة الإنتاجية لحقل طاوكي إلى 100 ألف برميل يوميا في 2012 وإنها تخطط لطاقة قدرها 200 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا حلول 2014.