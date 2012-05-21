مقدمة 1-أرباح دي.ان.أو تفوق التوقعات في الربع/1

(لإضافة تفاصيل غث)

أوسلو 21 مايو أيار (رويترز) - أعلنت دي.ان.أو ‭‭‭ ‬‬‬ النرويجية للنفط اليوم الاثنين عن أرباح فاقت التوقعات للربع الأول من العام وقالت إن تطوير حقلها المهم في كردستان العراق يمضي قدما.

وقالت دي.ان.أو إن صافي ربح الربع الأول بلغ 307 ملايين كرونة (51.24 مليون دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 115 مليون كرونة قبل عام بينما كانت التوقعات في استطلاع لآراء المحللين 233 مليون كرونة.

وقالت الشركة إنها بصدد تطوير الطاقة الإنتاجية لحقل طاوكي إلى 100 ألف برميل يوميا في 2012 وإنها تخطط لطاقة قدرها 200 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا حلول 2014.

وقالت دي.ان.أو إن بدء الانتاج من حقل يعلين في اليمن سيتأجل بينما توقعت انخفاض الانتاج من حقل بخا في سلطنة عمان لعدة أشهر أي لفترة اطول مما كان يعتقد من قبل.

وقال محللون ان الصورة العامة للشركة ايجابية ولكن قد يتعين خفض توقعات الانتاج على المدى القصير بسبب المشاكل في عمان وبدرجة أقل في اليمن.

وقالت الشركة النرويجية في مذكرة "نتوقع رفع تقديراتنا لعام 2012 بسبب تكلفة تشغيل أقل من التوقعات. ونتوقع خفض توقعات الانتاج للربع الثاني بسبب تأجيل بدء الانتاج في عمان والذي يطغى على التأثير الايجابي الصافي للتقديرات."