نمو أرباح البنوك التركية 12.1% في 7 أشهر
اسطنبول 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من هيئة الرقابة المصرفية في تركيا اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح قطاع البنوك في الأشهر السبعة الأولى من 2012 بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.402 مليار ليرة (7.46 مليار دولار).
وبحسب الأرقام زادت قروض القطاع المصرفي 8.8 بالمئة إلى 742.8 مليار ليرة في نهاية الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز.
(الدولار = 1.7968 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.