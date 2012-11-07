نمو أرباح أو.ام.في والشركة تتوقع استقرار إنتاجها في ليبيا

فيينا 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة الطاقة النمساوية أو.ام.في اليوم الأربعاء نمو أرباحها التشغيلية 34 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق وقالت إنها تتوقع أن يظل إنتاجها من ليبيا مستقرا في الوقت الحالي.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل الفوائد والضرائب وهو ما لا يشمل البنود الخاصة وتأثير المخزونات بلغت 786 مليون يورو (مليار دولار) في الربع الثالث مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 794 مليون يورو في استطلاع لرويترز.

وارتفع صافي ربح الشركة 34 بالمئة إلى 317 مليون يورو بينما كان متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز 345 مليون يورو.

وقالت الشركة "في ليبيا من المتوقع أن يظل الانتاج عند المستويات الحالية في الوقت الحالي." وأضافت أن من المتوقع أن يكون الانتاج الاجمالي في الربع الرابع "مماثلا بوجه عام" لانتاج الربع الثالث.

وكان عشرة بالمئة من انتاج أو.ام.في يأتي من ليبيا قبل الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي. وقال الرئيس التنفيذي جيرهارد رويس الشهر الماضي إن الانتاج في ليبيا مستقر بعدما بلغ نحو 90 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب في الربع الثاني.

وقالت الشركة اليوم إنها تتوقع أن يستمر متوسط سعر برنت فوق مئة دولار للبرميل في الفترة الباقية من العام.