دي.إن.أو النرويجية تحقق أرباحا تفوق التوقعات في الربع/3

أوسلو 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة النفط النرويجية دي.ان.أو أرباحا صافية في الربع الثالث تجاوزت التوقعات وقالت إن عملية تطوير حقل طاوكي الذي تتولى تشغيله في كردستان العراق تمضي قدما.

وهبط صافي أرباح الشركة إلى 98 مليون كرونة نرويجية (17.03 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر أيلول من 317 مليونا قبل عام لكنه تجاوز متوسط توقعات المحللين بأرباح قدرها 74 مليون كرونة.

وقالت الشركة إن اجمالي انتاج محفظتها من النفط والغاز تجاوز 100 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا للمرة الأولى في الربع الثالث.