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بلوم اللبناني يقول صافي الرباح زاد 1.2% في 2012

Mon Jan 28, 2013 7:36am GMT
 
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بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين إن صافي الربح زاد 1.2 بالمئة العام الماضي إلى 335.4 مليون دولار وذلك في نمو متواضع يتماشى مع التباطؤ الاقتصادي في لبنان وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالبلاد منذ عام 2011.

وقال بلوم إن إجمالي الموجودات ارتفع 1.9 مليار دولار إلى 25 مليار دولار وإن الودائع نمت 1.4 مليار دولار إلى 21.7 مليار دولار. وقال البنك إن القروض المقدمة للعملاء زادت 436 مليون دولار إلى ستة مليارات دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 