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صافي ربح انفستكورب البحرينية يقفز في النصف/1

Wed Jan 30, 2013 5:42am GMT
 
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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت إنفستكورب لإدارة الاستثمارات البديلة ومقرها البحرين قفزة في أرباحها الصافية في النصف الأول من السنة المالية 2013 على خلفية ارتفاع دخل الرسوم والتخارج المربح من استثمارات.

وقالت انفستكورب في بيان اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا صافية قدرها 39.2 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2013 ارتفاعا من 5.2 مليون دولار قبل عام.

وأضافت أن دخل الرسوم ارتفع 80 بالمئة في النصف الأول إلى 147.6 مليون دولار مدفوعا بقوة أنشطة الاستحواذ والطروح. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 