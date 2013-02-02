نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15% في 2012

عمان 2 فبراير شباط (رويترز) - حقق البنك العربي أكبر بنك أردني زيادة 15 بالمئة في صافي أرباح 2012 ليصل إلى 352 مليون دولار بفضل ارتفاع الإيرادات وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة إن انتهاج سياسة متحفظة ساعد على تخفيف أثر الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة في بيان إن البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الكبرى في الشرق الأوسط بحضور قوي في أنحاء المنطقة قد شهد زيادة في الودائع بمقدار 1.2 مليار دولار إلى 32.9 مليار دولار من 31.7 مليار دولار في نهاية 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)