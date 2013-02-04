نمو أرباح البنك الأهلي الأردني 9.5% في 2012

عمان 4 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الأهلي الأردني أحد أكبر البنوك في البلاد اليوم الإثنين نموا في صافي أرباحه في العام الماضي بنحو 9.5 بالمئة إلى 25.4 مليون دينار (35.8 مليون دولار) مقارنة مع 23.2 مليون دينار في 2011.

وبحسب القوائم المالية للبنك التي نشرت على موقع البورصة الأردنية الإلكتروني فقد ارتفع صافي أرباح التشغيل نحو 6.2 بالمئة في العام الماضي إلى 104.7 مليون دينار من 98.6 مليون دينار في العام 2011.

وبلغت موجودات البنك الذي له فروع في لبنان والأراضي الفلسطينية وقبرص 2.65 مليار دينار بنهاية العام الماضي بزيادة 1.6 بالمئة عن العام السابق.

وإلى جانب عائلة المعشر الأردنية ذات المصالح التجارية الواسعة يمتلك بنك بيبلوس نسبة 10.4 بالمئة في البنك الأهلي.