أرباح شركة التأمين الأردنية ترتفع 80% في 2012

عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التأمين الأردنية إحدى كبرى شركات التأمين في البلاد ارتفاع صافي أرباحها 80.6 بالمئة في العام الماضي إلى 4.21 مليون دينار (5.93 مليون دولار) مقارنة مع 2.33 مليون دينار في 2011.

وبحسب البيانات المالية للشركة التي نشرت على موقع البورصة زاد صافي الإيرادات التشغيلية 39 بالمئة في العام الماضي إلى 6.81 مليون دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة التي تملك حصة في شركة التأمين العربية التعاونية ومقرها السعودية 52.1 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع نحو 64 مليون دينار في 2011.

كان عماد عبد الخالق المدير العام للشركة قال في مقابلة سابقة مع رويترز إن تحسن إيرادات الاستثمارات المالية والعقارية إلى جانب استمرار الاقبال على وثائق التأمين الصحي والحياة ساهم في تحسن ايرادات الشركة العام الماضي.

وتملك شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين عشرة بالمئة من رأسمال التأمين الأردنية الذي يصل إلى 30 مليون دينار.