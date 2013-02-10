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أرباح بنك الاتحاد الأردني ترتفع 43% في 2012

Sun Feb 10, 2013 8:39am GMT
 
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عمان 10 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الاتحاد أحد أكبر البنوك في الأردن اليوم الأحد إن صافي أرباحه ارتفع في العام الماضي بنسبة 43 بالمئة إلى 14.75 مليون دينار (20.8 مليون دولار) مقارنة مع 10.34 مليون دينار في 2011.

وأضاف البنك في بيان أن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.6 دينار أرباحا نقدية على المساهمين إلى جانب عشرة بالمئة أسهما مجانية.

وقال عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة البنك في البيان "واصل البنك سياسته في مجال التوسع وتقوية المركز المالي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومختلف دول العالم من خلال الخطط والبرامج التي اعتمدتها إدارته مما انعكس ايجابا على ميزانيته."

وارتفعت ودائع العملاء في 2012 بنسبة 10.4 بالمئة إلى 965 مليون دينار مقارنة مع 2011.

ومن بين مساهمي البنك مؤسسة الضمان الاجتماعي الذراع الاستثمارية للحكومة الأردنية اضافة الى مستثمرين أفراد ومحافظ أجنبية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 