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الإسلامي الأردني يوصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن 2012

Wed Feb 13, 2013 6:56am GMT
 
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عمان 13 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي الأردني اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة البنك قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع 0.15 دينار (0.21 دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن 2012.

وأضاف أكبر بنك إسلامي في الأردن في إفصاح على موقع البورصة أن اجتماع الهيئة العامة للمساهمين سيعقد في 24 ابريل نيسان.

كان البنك أعلن أمس الثلاثاء تحقيق نمو في أرباح العام الماضي بنسبة 29 بالمئة إلى 36.5 مليون دينار.

والإسلامي الأردني المملوك لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين هو الأكبر والأقدم بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في الأردن من بين 24 بنكا تجاريا.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 