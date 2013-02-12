مقدمة 1-هبوط أرباح عمانتل مع تراجع إيرادات الرسائل النصية

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من ماثيو سميث

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها عشرة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون توقعات المحللين مع تراجع الإيرادات من خدمات الرسائل النصية والمكالمات الدولية.

ويأتي انخفاض أرباح عمانتل المحتكر السابق لقطاع الاتصالات بالسلطنة في أعقاب هبوط مستمر لدى منافستها الأصغر النورس التابعة لاتصالات قطر (كيوتل) إذ تضررت هوامش الأرباح بسبب الخدمات القائمة على الإنترنت مثل التراسل الفوري والمكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

وبالرغم من أن هذا الاتجاه عالمي إلا أنه أكثر تأثيرا على شركات الاتصالات الخليجية نظرا لوجود عدد كبير من المغتربين بمنطقة الخليج والذين يتحولون بشكل متزايد عن استخدام المكالمات والرسائل التقليدية في الاتصال ببلادهم.

وحققت عمانتل صافي أرباح قدره 26.19 مليون ريال (68.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 29.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الذي سبقه وفقا لحسابات لرويترز.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز متوسط أرباح فصلية لعمانتل قدره 29.31 مليون ريال.

وقالت عمانتل إن الأوضاع في السوق تشكل "تحديا" مضيفة أن الإيرادات تراجعت من المكالمات الدولية والرسائل النصية.