تراجع أرباح ألمنيوم البحرين 54% في 2012 بسبب انخفاض الأسعار

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تمتلك رابع أكبر مصهر للألومنيوم في العالم اليوم الخميس أن أرباحها تراجعت 54.4 بالمئة في 2012 وعزت ذلك إلى انخفاض الأسعار.

وأفاد بيان لبورصة البحرين أن ألبا حققت أرباحا صافية قدرها 256 مليون دولار في 2012 مقارنة مع 562.1 مليون دولار في 2011.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الطاقة أيضا. وتراجعت المبيعات 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.98 مليار دولار في 2012.

وقالت ألبا إن أسعار الألومنيوم الفوري في بورصة لندن للمعادن تراجعت 16 بالمئة في 2012 إذ بلغ متوسطها 2019 دولارا للطن المتري مقارنة مع 2398 دولارا في 2011.

وقال تيم موراي الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة في فبراير شباط من العام الماضي إن شركة الطاقة التي تديرها الدولة رفعت سعر الغاز الذي تبيعه لألبا في بداية 2012 بواقع 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 2.25 دولار.

وتولى مواري الذي كان مديرا ماليا ومديرا للتوريد منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت ألبا اليوم الخميس إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية قدرها 52 مليون دولار عن النصف الثاني من 2012 لتبلغ التوزيعات عن العام بأكمله 105 ملايين دولار أو 0.74 دولار للسهم.

وفي ديسمبر كانون الأول قالت ألبا إنها اختارت بكتل كندا لإجراء دراسة جدوى لخطة توسع مقترحة بتكلفة 2.5 مليار دولار لإضافة خط إنتاج سادس. ومن شأن هذه الخطة أن تضيف 400 ألف طن سنويا إلى طاقة الإنتاج الحالية وهي 881 ألف طن سنويا.

وبي.إن.بي باريبا هو المستشار المالي للمشروع الذي من المتوقع اكتماله في 2015.