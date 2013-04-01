أرباح طفيفة لمركز سلطان الكويتية في 2012 بعد خسائر 2011

الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة مركز سلطان الكويتية إلى تحقيق أرباح طفيفة بلغت 195 ألف دينار (683 ألف دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة قدرها 38 مليون دينار قبل عام.