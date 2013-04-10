دي.ان.أو النرويجية تتوقع إيرادات 100 مليون دولار في الربع/1

أوسلو 10 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط اليوم الأربعاء إنها تتوقع أن تأتي إيرادات الربع الأول من العام في نطاق 570 إلى 600 مليون كرونة (100-105 ملايين دولار).

وأضافت الشركة أنها عثرت على مزيد من النفط في حقل طاوكي المهم بشمل العراق وأنها ستقوم بمزيد من الاختبارات لتأكيد اكتشافاتها. ولم تذكر تقديرات لحجم النفط في الحقل.

وقالت دي.ان.أو إن حصتها من الإنتاج بلغت 29 ألفا و61 برميلا من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأول. وزاد رصيد السيولة نحو 200 مليون كرونة إلى 1.70 مليار.