مقدمة 1-تراجع صافي ربح بنك مسقط 25.1% في الربع/1 بفعل تجنيب مخصصات

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دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنك عماني اليوم الأربعاء عن تراجع نسبته 25.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع قيامه بتجنيب مخصصات إضافية بخصوص احتيال في بطاقات سفر مسبقة الدفع.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط إنه حقق ربحا فصليا بلغ 25 مليون ريال (64.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع ربح قدره 33.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح الربع الأول 26.5 مليون ريال في المتوسط.

وجرى تداول سهم البنك على انخفاض 0.9 بالمئة في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش في بورصة مسقط. وارتفع سعر السهم 10.4 بالمئة منذ بداية العام.

وأضاف البيان أن بنك مسقط جنب مخصصات لمرة واحدة قدرها 15 مليون ريال بعد احتيال في بعض بطاقات السفر التي يصدرها قدرت شركة يونايتد سكيوريتي جروب نسبته بنحو 10.5 بالمئة من أرباح البنك المتوقعة لعام 2013.

وتمكن البطاقات مستخدميها من حمل العملة للخارج بدلا من استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم في دول أجنبية وهو ما قد يكون مكلفا.

وبلغت مخصصات الائتمان في فترة الثلاثة أشهر 7.4 مليون ريال بانخفاض 40.8 بالمئة عن الفترة المقابلة من عام 2012.