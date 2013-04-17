صافي ربح التجاري القطري ينمو 7% في الربع/1

الدوحة 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري الذي بصدد شراء حصة أغلبية في بنك ألترناتف التركي عن زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأربعاء وهو ما فاق توقعات المحللين.