صافي ربح التجاري القطري ينمو 7% في الربع/1
الدوحة 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري الذي بصدد شراء حصة أغلبية في بنك ألترناتف التركي عن زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأربعاء وهو ما فاق توقعات المحللين.
وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة لنهاية مارس آذار 506 ملايين ريال (139 مليون دولار) مقارنة مع 471 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
وتوقع المحللون في المتوسط ربحا صافيا قدره 469 مليون ريال في استطلاع أجرته رويترز.
(الدولار = 3.6404 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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