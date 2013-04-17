مقدمة 1-أرباح البنك التجاري القطري في الربع/1 تتجاوز التوقعات

(لإضافة تفاصيل)

الدوحة 17 أبريل نيسان (رويترز) - حقق البنك التجاري القطري زيادة قدرها 7 بالمئة في أرباحه الفصلية متجاوزا توقعات المحللين مع مضي ثالث أكبر مصرف في قطر قدما في توسعه الدولي.

وأشار التجاري القطري -وهو بصدد شراء حصة أغلبية في بنك ألترناتف التركي في إطار سعيه للتوسع خارج سوقه المحلية الصغيرة- إلى نمو الإقراض إلى قطاعات الخدمات والعقارات والتجارة.

وقال عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك البنك التجاري القطري في بيان إن البنك سينمي أنشطة التحالفات الدولية في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة إلي جانب عملياته في تركيا.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع الأول من العام 506 ملايين ريال (139 مليون دولار) مقارنة مع 471 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وفي استطلاع اجرته رويترز توقع المحللون في المتوسط ربحا فصليا قدره 469 مليون ريال.

وفي وقت سابق اليوم أعلن بنك الدوحة أنه حقق صافي ربح في الربع الأول بلغ 395 مليون ريال مقارنة مع 390 مليون ريال في الربع الأول من 2012.

ويهدف بنك الدوحة -وهو خامس أكبر مصرف في قطر- الي زيادة حصة أنشطته الخارجية في الأرباح إلى 15 بالمئة من 8 بالمئة حاليا بحسب ما قاله رئيسه التنفيذي في وقت سابق هذا الشهر.