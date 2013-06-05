تراجع أرباح يمن موبايل 12.3% في 2012

عدن (اليمن) 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة يمن موبايل للهاتف المحمول إن أرباحها الصافية تراجعت 12.3 بالمئة في 2012 لتصل إلى 21.7 مليار ريال مقارنة مع 24.8 مليار في 2011 وذلك بعد تحقيق أرباح متواصلة منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة قبل ست سنوات.

وأضاف التقرير السنوي لنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول أن الربح الأساسي للسهم انخفض إلى 250 ريالا مقابل 286 ريالا في العام السابق. ولم يذكر التقرير سببا لتراجع الأرباح.

وأظهر التقرير الذي اطلعت رويترز على تفاصيله أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع في 2012 إلى 125.8 مليار ريال من 105 مليارات ريال. وارتفع إجمالي حقوق الملكية لنفس الفترة إلى 87.9 مليار مقابل 81.9 مليار ريال في العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.3 مليار ريال وهو موزع على 86.5 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم.

تأسست يمن موبايل في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم بدأت في منتصف عام 2006 إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام. وفي فبراير شباط 2007 تم إشهارها رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.