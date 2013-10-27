مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15.4% في 9 أشهر

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عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - زاد صافي ربح مجموعة البنك العربي الأردني 15.4 بالمئة إلى 559 مليون دولار في تسعة أشهر مدعوما بنمو صافي دخل الفائدة وإيرادات التشغيل وتراجع المخصصات مقارنة مع العام الماضي.

وقال البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأحد إن إجمالي القروض ارتفع ستة بالمئة إلى 23.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول بينما نمت الودائع اثنين بالمئة إلى 33 مليار دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولم يذكر البنك أرقاما لصافي ربح الربع الثالث من العام.

ونقل بيان مقتضب عن صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي قوله إن نتائج البنك تظهر أنه يتجه لمواصلة الأداء الإيجابي في الفترة المتبقية من 2013 رغم الاضطرابات الإقليمية وتقلبات بعض العملات الرئيسية.

وقال مصرفيون إن التنوع الجغرافي لأنشطة البنك العربي الذي يعمل في 30 دولة ساعده في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

وقال نعمة صباغ الرئيس التنفيذي للبنك العربي إن لدى البنك سيولة جيدة وإن نسبة القروض إلى الودائع 63.8 بالمئة ومعدل كفاية رأس مال 14.67 بالمئة وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تشترطه السلطات الأردنية.