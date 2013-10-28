تراجع أرباح بروة القطرية 40% في 9 أشهر

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2013 بنسبة 40 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الدوحة إنها حققت 467.5 مليون ريال (128.4 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 779.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012.

ولم تذكر أكبر شركة عقارية في قطر أرقاما فصلية.