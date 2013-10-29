ارتفاع صافي ربح مصرف الريان القطري 19.7% في الربع/3

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز أن مصرف الريان أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية قد حقق زيادة 19.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متجاوزا بذلك متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 429 مليون ريال (117.8 مليون دولار) مقارنة مع 358.3 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام حسبما استخلصته رويترز من واقع بيانات مالية سابقة.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 415.2 مليون ريال في المتوسط.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 1.25 مليار ريال بزيادة 15.4 بالمئة عن الفترة المماثلة من 2012.

وعلى أساس سنوي حقق مصرف الريان قفزة نسبتها 23.8 بالمئة في الودائع وزيادة 16.7 بالمئة في الإقراض حسبما أضاف البيان.