ارتفاع أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني مع زيادة دخل الفائدة والرسوم

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحه للربع الثالث من العام 8.6 في المئة بفضل زيادة صافي الدخل من الفائدة والرسوم.

وقال البنك في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين في الثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول بلغ 99.1 مليون دولار مقارنة مع 91.3 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2012.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين في التسعة أشهر الأولى هذا العام 502.2 مليون دولار مسجلا قفزة كبيرة من 257.9 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي نظرا لمكسب كبير استثنائي في الربع الأول.