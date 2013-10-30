البنك التجاري القطري يسعى لجمع 549 مليون دولار من خلال بيع سندات لتعزيز رأس المال
دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يخطط البنك التجاري القطري لجمع ملياري ريال (549.3 مليون دولار) من خلال بيع سندات في ديسمبر كانون الأول للمساهمة في تعزيز رأسماله الذي انخفض بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك تركي.
وجاء الكشف عن تلك الخطوة اليوم الأربعاء مع إعلان البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك في قطر من حيث الأصول هبوط صافي أرباحه للربع الثالث من العام 48.7 في المئة مع ارتفاع مخصصات القروض وجاءت الأرباح دون متوسط توقعات المحللين بفارق كبير.
ويسعى البنك مثل بنوك أخرى كثيرة في منطقة الخليج إلى التعويض عن المنافسة المتزايدة في السوق المحلية من خلال التوسع في الخارج.
واشترى البنك التجاري القطري حصة قدرها 70.84 في المئة في بنك الترناتف التركي في يوليو تموز وزاد تلك الحصة بمقدار 3.4 في المئة في طرح عام للأسهم في سبتمبر أيلول.
وحذر محللون حتى من قبل استكمال صفقة الاستحواذ بأن البنك التجاري القطري عليه أن يجمع أموالا لتعزيز نسبة كفاية رأس المال فرغم أنها مرتفعة وفقا للمستويات الغربية إلا أنها الأقل من نوعها في قطر.
وحقق البنك ربحا صافيا بلغ 281 مليون ريال في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول انخفاضا من 548 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2012 وفقا لحسابات لرويترز بناء على بيانات مالية من البنك. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.