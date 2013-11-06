ألمنيوم البحرين تعود للربحية في الربع/3 بفضل مبيعات سعودية قوية

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأربعاء إنها عادت إلى الربحية في الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع مبيعاتها إلى السعودية.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تملك رابع أكبر مصهر ألومنيوم في العالم 4.9 مليون دينار (13 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة صافية قدرها 13 مليون دينار قبل عام.

وتعزز دخل ألبا بفضل زيادة سبعة بالمئة في المبيعات لتصل إلى 183.3 مليون دينار مع طلب قوي من السعودية وزيادة 4.7 بالمئة في حجم الإنتاج مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورغم العودة إلى الربحية جاءت النتائج دون تقديرات بنك الاستثمار سيكو البحرين الذي توقع أن تحقق الشركة عشرة ملايين دينار في الربع الثالث.