أرباح أو.ام.في دون التقديرات في الربع/3

فيينا 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة أو.ام.في النمساوية للنفط والغاز اليوم الخميس عن أرباح أقل من توقعات المحللين للربع الثالث من العام بفعل انخفاض أحجام المبيعات في ليبيا وبريطانيا وباكستان.

وقالت الشركة إنها تتوقع انخفاض إنتاج 2013 مقارنة مع 2012 وأن تظل هوامش أرباح التكرير عند مستويات شديدة الانخفاض حتى نهاية العام.

وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب على أساس التكلفة الحالية للإمدادات إلى 619 مليون يورو (837 مليون دولار) بينما كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز 647 مليونا.

وتراجع صافي الربح إلى 263 مليون يورو ليأتي دون أقل التقديرات في الاستطلاع الذي أظهر متوسطا قدره 304 ملايين يورو.