نمو أرباح العمانية للاتصالات 3.9% في الربع/3
دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الثلاثاء نمو أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 3.9 بالمئة.
وقال المحتكر السابق في بيان إن صافي الربح بلغ 29.1 مليون ريال (75.58 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 28 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 27.8 مليون ريال في المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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