مقدمة 1-نمو أرباح العمانية للاتصالات في الربع/3 بفضل إيرادات الإنترنت

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من ماثيو سميث

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الثلاثاء نمو أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 3.9 بالمئة متجاوزة توقعات المحللين بفضل نمو إيرادات خدمة الإنترنت الفائق السرعة.

وقال المحتكر السابق في بيان إن صافي الربح بلغ 29.1 مليون ريال (75.58 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 28 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 27.8 مليون ريال في المتوسط.

وبلغت إيرادات الشركة 112.3 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة مع 108.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2013 نمت قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت الفائق السرعة عبر الهاتف المحمول بنسبة 49 بالمئة عن مستواها قبل عام وزادت الإيرادات من الخدمة بنسبة 64 بالمئة.

وزاد عدد المشتركين في الإنترنت الفائق السرعة عبر الهاتف الثابت 33 بالمئة في نفس الفترة وهو ما أدى إلى نمو إيرادات الخدمة بنسبة 35 بالمئة.

وتتنافس عمانتل في السوق العمانية مع النورس وهي وحدة تابعة لشركة أريد القطرية.

وتستضيف عمانتل أيضا مشغلين افتراضيين لخدمات الهاتف المحمول هما فريندي ورينا. وبإضافة المشتركين في هاتين الشركتين تبلغ حصة عمانتل الإجمالية من سوق اتصالات الهاتف المحمول في عمان 59 بالمئة. وتملك عمانتل أيضا حصة مسيطرة في شركة وورلد كول الباكستانية.