مقدمة 1-تقلص خسائر فودافون قطر في الربع/2 مع إتساع قاعدة عملاء المحمول

(لإضافة تفاصيل)

من ماثيو سميث

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت فوادفون قطر وهي وحدة لمجموعة فودافون البريطانية خسائر أقل في الربع الثاني من عامها المالي متوافقة مع توقعات المحللين في ظل زيادة قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول بنحو الربع وإنفاق العملاء المزيد من الأموال على خدمات الهاتف.

وسجلت فودافون قطر التي أنهت احتكار أريد للسوق المحلية في 2009 خسائر صافية بلغت 75 مليون ريال (20.60 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 121.7 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتيدأ السنة المالية لفودافون قطر في أول ابريل نيسان.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تمنى الشركة في المتوسط بخسارة صافية قدرها 75.8 مليون ريال.

وبلغت الإيرادات الفصلية 465.3 مليون ريال ارتفاعا من 345.4 مليون ريال قبل عام.

وبلغ عملاء فوادفون قطر-التي تملك فيها مجموعة فودافون حصة قدرها 23 في المئة- نحو 1.9 مليون عميل في خدمات المحمول في 30 سبتمبر بزيادة قدرها 27 بالمئة قبل عام بينما ارتفع متوسط الإيرادات للمستخدم وهو مقياس مهم في صناعة الاتصالات 5 بالمئة إلى 124 ريالا.