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ارتفاع صافي ربح قطر الإسلامي لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع/4

Mon Jan 20, 2014 6:24am GMT
 
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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - زاد صافي ربح مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في البلد العربي الخليجي من حيث حجم الأصول إلى أكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

وتفيد حسابات لرويترز أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 364.9 مليون ريال (100.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 110.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 316.5 مليون ريال في المتوسط.

وحسبت رويترز الأرباح الفصلية من واقع البيانات المالية للبنك. وبحسب إشعار للبورصة اليوم الاثنين بلغ ربح 2013 بأكمله 1.34 مليار ريال ارتفاعا من 1.24 مليار في 2012.

وأضاف مصرف قطر الإسلامي في البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نقدي قدره أربعة ريالات للسهم عن 2013 ارتفاعا من 3.75 ريال للسهم في العام السابق.

(الدولار = 3.641 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 