أرباح دون التوقعات للبنك الوطني العماني في الربع/4

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر صافي ربح البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث حجم الأصول ليأتي دون توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي.

وتفيد حسابات لرويترز أن البنك حقق 10.2 مليون ريال (26.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول وذلك دون تغير عن الفترة ذاتها من 2012.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح الربع الرابع 11.57 مليون ريال.

وحسبت رويترز صافي الربح من واقع نتائج مالية سابقة للبنك. وقال بيان لبورصة مسقط اليوم الاثنين إنه حقق ربحا صافيا بلغ 41.4 مليون ريال في 2013 ارتفاعا من 40.7 مليون ريال في العام السابق.

وبلغت القروض والسلف 2.07 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة ثمانية بالمئة من 1.91 مليار ريال في نهاية 2012.

وزادت ودائع العملاء 15 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال مقابل 1.89 مليار ريال في نهاية 2012.