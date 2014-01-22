نمو صافي ربح بنك ظفار العماني 3.6% في الربع/4

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك ظفار العماني الذي يجري محادثات اندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار زيادة 3.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات مالية سابقة أن ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية حقق 9.3 مليون ريال (24.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 9.02 مليار قبل عام.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهما أن تبلغ الأرباح الفصلية 8.32 مليون ريال و8.76 مليون.

وبحسب بيان للبورصة بلغت أرباح 2013 بأكمله 58.4 مليون ريال صعودا من 37.7 مليون في 2012.

وتعززت الأرباح السنوية بحكم قضائي لرد 26.1 مليون ريال إلى بنك ظفار في مارس آذار وذلك فيما يتعلق بنزاع على ملكية أسهم.

ونما صافي القروض والسلف 13.7 بالمئة إلى 1.9 مليار ريال من 1.67 مليار في نهاية 2012. وزادت الودائع في الفترة ذاتها 24.3 بالمئة إلى 2.03 مليار ريال.

كان بنك ظفار قال في يوليو تموز إنه فاتح بنك صحار بشأن اندماج سيفرز ثاني أكبر بنك عماني وقال الأخير إنه سيدرس الأمر.

وستبلغ الأصول الإجمالية للكيان الجديد 4.49 مليار ريال بناء على البيانات المالية للربع الأخير.

وأعلن بنك صحار نتائجه أمس الثلاثاء حيث نما صافي ربح الربع الرابع 20.5 بالمئة.