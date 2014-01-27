ارتفاع أرباح مصرف الريان القطري 7.6% في الربع/4

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح مصرف الريان أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية ارتفعت 7.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق البنك حوالي 470 مليون ريال (129.1 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 437 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012.

ولم يذكر مصرف الريان نتائجه الفصلية لكنه قال في بيان اليوم الاثنين إنه حقق 1.7 مليار ريال ربحا صافيا في 2013 بزيادة 13.2 بالمئة عن 2012.