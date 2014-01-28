تراجع أرباح البحرين للاتصالات 61% في الربع/4

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح البحرين للاتصالات (بتلكو) تراجع 61 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق المحتكر السابق الذي تراجعت أرباحه في خمسة عشر فصلا من السبعة عشر الأخيرة ربحا صافيا بلغ 6.9 مليون دينار (18.30 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 17.8 مليون دينار قبل عام حسبما استخلصت رويترز من بيانات مالية سابقة.