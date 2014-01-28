تراجع أرباح البحرين للاتصالات 61% في الربع/4
دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح البحرين للاتصالات (بتلكو) تراجع 61 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وحقق المحتكر السابق الذي تراجعت أرباحه في خمسة عشر فصلا من السبعة عشر الأخيرة ربحا صافيا بلغ 6.9 مليون دينار (18.30 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 17.8 مليون دينار قبل عام حسبما استخلصت رويترز من بيانات مالية سابقة.
وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 14.1 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن الشركة حققت ربحا بلغ 43.6 مليون دينار للعام بأكمله انخفاضا من 60.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2012.
واقترحت بتلكو توزيع 20 فلسا للسهم عن 2013 وإصدار أسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة.
(الدولار = 0.3771 دينار بحريني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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