مقدمة 1-البحرين للاتصالات تعزو تراجع الارباح الى تكاليف تدفع مرة واحدة

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من مات سميث

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت البحرين للاتصالات (بتلكو) تراجعا نسبته 61 بالمئة لأرباحها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي اليوم الثلاثاء حيث طغت نفقات تدفع لمرة واحدة على أثر زيادة في الايرادات قدرها 29 في المئة.

وحققت بتلكو التي تراجعت أرباحها في خمسة عشر فصلا من السبعة عشر الأخيرة ربحا صافيا بلغ 6.9 مليون دينار (18.30 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 من ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 17.8 مليون دينار قبل عام حسبما استخلصت رويترز من بيانات مالية سابقة.

وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 14.1 مليون دينار.

واستقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في مايو ايار وترك بيتر كالياروبولوس الذي سبق ان شغل منصب الرئيس التنفيذي ومناصب قيادية اخرى موقعه في يونيو حزيران. وتدير لجنة تضم ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة الشركة حاليا.

ويقال ان البحرين هي اكثر اسواق الخليج تنافسية حيث تتنافس ثلاث شركات للهاتف المحمول ونحو عشرة من شركات تقديم خدمات الانترنت على النشاط بين سكانها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن الشركة حققت ربحا بلغ 43.6 مليون دينار للعام بأكمله انخفاضا من 60.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2012.