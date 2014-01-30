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نمو صافي أرباح بنك الأردن 10% في 2013

Thu Jan 30, 2014 9:31am GMT
 
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عمان 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الأردن اليوم الخميس نمو صافي أرباحه 9.6 بالمئة في العام الماضي إلى 36.4 مليون دينار (51.3 مليون دولار) مقارنة مع 33.2 مليون دينار في العام السابق.

وبحسب القوائم المالية للبنك التي نشرت بموقع البورصة زادت الموجودات ثلاثة بالمئة في 2013 إلى 2.07 مليار دينار.

ويعمل البنك في أسواق الأردن وسوريا وفلسطين وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر فيه.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 