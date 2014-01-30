مقدمة 1-تراجع صافي خسائر فودافون قطر في الربع/3 مع نمو قاعدة المشتركين

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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الخميس تراجع خسائر فودافون قطر في الربع الثالث مدعومة بنمو قاعدة مشتركيها.

ومنيت الشركة الشقيقة لمجموعة فودافون والتي أنهت احتكار أريد للسوق المحلية في 2009 بخسارة صافية قدرها 53.2 مليون ريال (14.61 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول. واستخلصت رويترز النتائج الفصلية من أرقام أعلنتها الشركة لفترة تسعة أشهر.

وبالمقارنة خسرت الشركة 87.1 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام. وتبدأ السنة المالية لشركة الاتصالات في أول ابريل نيسان.

كان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تتكبد فودافون قطر خسائر فصلية 72.7 مليون ريال.

وبلغ صافي خسائر الشركة 213.2 مليون ريال في تسعة أشهر مقارنة مع خسارة قدرها 327.1 مليون قبل عام.

ولدى فودافون قطر - المملوكة بنسبة 23 بالمئة لفودافون - 1.27 مليون مشترك في الهاتف المحمول كما في 31 ديسمبر كانون الأول بزيادة 27 بالمئة على أساس سنوي.

وقال بيان الشركة إن الإيرادات الإجمالية في الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغت 1.43 مليار ريال بزيادة 31 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد في تسعة أشهر - وهو مؤشر مهم في القطاع - 125 ريالا بارتفاع 3.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.