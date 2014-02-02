ارتفاع صافي ربح انفستكورب البحرينية 53% في النصف/1
دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت انفستكورب البحرينية لإدارة الاستثمارات البديلة اليوم الأحد إن أرباح النصف الأول من السنة المالية للشركة زادت 53 بالمئة بفضل أداء قوي للأنشطة الأساسية.
وقالت الشركة في بيان إنها حققت 60.1 مليون دولار ربحا صافيا في الأشهر الستة حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 39.2 مليون قبل عام.
وسبق أن طرحت انفستكورب شركتي المنتجات الفاخرة جوتشي وتيفاني للاكتتاب العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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