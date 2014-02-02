مقدمة 1-انفستكورب البحرينية تتطلع لمواصلة النمو بعد قفزة في الأرباح

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من ميرنا سليمان

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - توقع المدير المالي لانفستكورب البحرينية لإدارة الاستثمارات البديلة اليوم الأحد أن تنمو أرباح الشركة بين 15 و20 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة عقب إعلان نمو أرباح النصف الأول من السنة المالية 53 بالمئة.

وحققت الشركة 60.1 مليون دولار ربحا صافيا في الأشهر الستة حتى نهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 39.2 مليون قبل عام.

وصرح ريشي كابور للصحفيين في دبي "إنها نتيجة طيبة للمدى القصير وتتماشى مع خطتنا الخمسية. توقعاتنا للنمو بين 15 و20 بالمئة سنويا."

وارتفع دخل الرسوم 24 بالمئة إلى 74.3 مليون دولار بفضل أنشطة صفقات وطلب أعلى على الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

وتلقى انفستكورب التي أدارت أصولا تبلغ 11.3 مليار حتى نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي اهتماما من مؤسسات استثمار في صناديق التحوط وإقبالا كبيرا على صفقات الاستحواذ في الولايات المتحدة ولاسيما في القطاع العقاري.

وقال كابور إن انفستكورب - ومكاتبها في البحرين والسعودية وأبوظبي - استثمرت بالكامل مليار دولار هو حجم صندوق الفرص الخليجية لكنه أضاف أن الشركة لا تنوي إطلاق صناديق جديدة في المستقبل القريب.