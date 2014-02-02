نمو أرباح بنك الإسكان والتمويل الأردني 2.3% في 2013
عمان 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربح العام الماضي نما 2.3 بالمئة إلى 150.8 مليون دولار مقارنة مع 147.4 مليون دولار في 2012 مع استمرار نمو إيرادات التشغيل.
وقال البنك في بيان إن الموجودات ارتفعت اثنين بالمئة في نهاية 2013 إلى 10.2 مليار دولار مقارنة مع عشرة مليارات دولار في العام السابق. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
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