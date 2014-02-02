مقدمة 1-نمو أرباح بنك الإسكان والتمويل الأردني 2.3% في 2013

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عمان 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربح العام الماضي نما 2.3 بالمئة إلى 150.8 مليون دولار مقارنة مع 147.4 مليون دولار في 2012 مع استمرار نمو إيرادات التشغيل.

وقال البنك في بيان إن الموجودات ارتفعت اثنين بالمئة في نهاية 2013 إلى 10.2 مليار دولار مقارنة مع عشرة مليارات دولار في العام السابق.

ونمت التسهيلات الائتمانية للبنك بنسبة 10.5 بالمئة في العام الماضي إلى 4.2 مليار دولار.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 بالمئة وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي والبالغة 12 بالمئة.