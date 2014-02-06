مقدمة 1-قطر الوطني يطمح لأن يكون الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا في 2017

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من ديفيد فرنش وآمنة بكر

الدوحة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لبنك قطر الوطني اليوم الخميس إن البنك يطمح لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 إذ لا يزال البنك يتطلع إلى فرص نمو خارج السوق المحلية.

وقال رمزي مرعي في مقابلة مع رويترز بمقر البنك في الدوحة إن قطر الوطني - أكبر بنك في منطقة الخليج حاليا - يبحث عن أهداف للاستحواذ في تركيا والمغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء.

وأضاف مرعي "هدفنا أن نصبح أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017. لذا فإن ذلك يجعلنا نهتم ببعض الأسواق التي لا وجود لنا فيها."

وستاندرد بنك الجنوب أفريقي هو أكبر بنك حاليا في أفريقيا وبلغت أصوله في 30 يونيو حزيران 2013 نحو 154.4 مليار دولار.

وبلغت أصول بنك قطر الوطني في نهاية العام الماضي 121.8 مليار دولار. وقال مرعي إن البنك - الذي اشترى الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال العام الماضي - لا يعمل حاليا على أي صفقة استحواذ.

وتابع قوله إن الفرص أقل من الأعوام الماضية حيث أصبحت البنوك الأوروبية - مثل سوسيتيه جنرال الذي باع أصولا لدعم قاعدة رأسماله - في وضع أقوى الآن. في الوقت نفسه لم تنخفض بشكل كبير التقييمات في دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضررت بسبب الربيع العربي.