تراجع أرباح التجاري القطري 32.9% في الربع/4 مع زيادة المخصصات

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك قطري من حيث الأصول اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات المحللين بفعل زيادة كبيرة في مخصصات تغطية القروض الرديئة.

وقال البنك في بيان إنه حقق 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بانخفاض 32.9 بالمئة مقارنة مع 447.3 مليون ريال قبل عام.

كان متوسط توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تتراجع الأرباح الفصلية 5.6 بالمئة إلى 422.3 مليون ريال.

وزادت المخصصات في الربع الرابع لأكثر من مثليها إلى 346 مليون ريال من 136 مليون ريال حسبما أفادت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية للبنك.

وتراجعت أرباح 2013 بأكمله 20.2 بالمئة إلى 1.61 مليار ريال.